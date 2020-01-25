Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ünlü oyuncu transfer edildi!

Yayımlandığı ilk günden beri ekranların vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir kadın oyuncu transferi yapıldı. En son ünlü oyuncu Naz Elmas'ın ayrılığı sonrası fenomen diziye hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.