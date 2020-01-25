Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine ünlü oyuncu transfer edildi!
ATV ekranlarında yayımlandığı 5 sezonda da reytingleri alt üst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş bir oyuncu transferi yapıldı.
Yayımlandığı ilk günden beri ekranların vazgeçilmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir kadın oyuncu transferi yapıldı. En son ünlü oyuncu Naz Elmas'ın ayrılığı sonrası fenomen diziye hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.
Kadrosunda birçok ünlü oyuncunun bulunduğu EDHO'da Oktay Kaynarca, Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Sabina Toziya gibi yıldız oyuncuların bulunduğu diziye Salı günü yayımlanacak yeni bölümünde Sanem Çelik'in de döneceği ortaya çıkmıştı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak ekibe Olcay Yusufoğlu dahil oldu. En son "Bizim Hikâye" dizisinde rol alan Yusufoğlu, Tufan'ın (Hüseyin Avni Danyal) kızına hayat verecek.
Olcay Yusufoğlu Kimdir?
Olcay Yusufoğlu, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Olcay Yusufoğlu’nun yaşamının önemli bir kısmı Ankara’da geçmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu Oğlak burcudur.