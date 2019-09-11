Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 2 transfer daha! Yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona bomba gibi geliyor.