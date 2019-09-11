Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 2 transfer daha! Yayın tarihi belli oldu
ATV ekranlarının dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a oyuncu Kutay Sungar ile Ufuk Tevge dahil oldu.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona bomba gibi geliyor.
17 Eylül'de 5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil olmuşlardı.
Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı dizinin kadrosuna son olarak Kutay Sungar ve Ufuk Tevge dahil oldu. Diziye yeni katılan oyuncular, Burak Serfen'in oğullarını canlandıracaklar.
Peki, Kutay Sungur kimdir?
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayarak, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimine başladı. 2005 yılında buradan mezun olduktan sonra, aynı yıl Devlet Tiyatroları bünyesine katılarak, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.