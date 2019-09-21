Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde flaş değişiklik! Bakın ne zaman yayınlanacak
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihinde flaş bir değişiklik oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 5. sezonunun 1 Ekim Salı günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği duyurulmuştu. Ancak dizinin ilk yayın günüyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 1 Ekim Salı günü değil, 24 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Öte yandan Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklanmıştı. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.
Peki, EDHO'nun sezon finalinde neler olmuştu?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.