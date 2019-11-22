Eşkiya dizisinin yıldızı Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e şoke eden dava
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Burak Sergen, geçtiğimiz yıl boşandığı Işıl Sergen'e dava açtı.
19 yıl evli kalan ancak geçen yıl anlaşmalı olarak boşanma kararı alan Burak Sergen ve Işıl Sergen ikilisi hakkında yeni gelişme var. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in, Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için dava açtığı öğrenildi.
Ünlü sanatçının avukatı Şule Taşkan, mahkemeye sunduğu dilekçede "Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.” ifadelerine yer verdi.
Taraflar arasında husumet var: Burak Sergen’in spiker Nihan Ünsal’la nişanlandığını belirten avukat, taraflar arasında husumet olduğunu da ifade etti.
Nişanlanmıştı: Öte yandan Burak Sergen, boşandıktan birkaç ay sonra Nihan Ünsal isimli bir haber spikeri ile nişanlanmıştı. Bu ilişki, aradaki 25 yaş farkı nedeniyle tepki çekmişti.