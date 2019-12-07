Eskişehirli Ceren Özdemir isyan etti: ‘Hayattayım' demekten utandım

“Videolarıma gelen bir sürü benzer yorumlu uyandım. Şimdi diyorum ki hayattayım, üretiyorum ve hala yapabilecek çok şeyim var. Sizin için, tüm kadınlar ve insanlar için. Bugün birçok telefon ve mesaj aldım, isim benzerliğinden kaynaklı. Her biri için içimden bir şeyler koptu. Ama seninle sadece aynı ismi paylaşmıyoruz, ruhun ve mücadeleni o kadar iyi hissediyorum ki. Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara hayattayım demekten çok şükür yanıtları almaktan utandım bugün.”