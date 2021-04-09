Eskişehir'deki vahşet! Mehmet Şerif Boğa 50 dakika savunma yaptı: Ben kendi ailemi öldüremem
ESKİŞEHİR'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa (29), ilk kez hakim karşısına çıktı. Boğa yaptığı savunmada "Ben kendi ailemi öldüremem. İlkay benim iş ortağım, ortağımı öldüremem. Ayakkabılarda bana ait değil, görüntülerdeki kişi de ben değilim" dedi.
Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan davada Mehmet Şerif Boğa (29) hakim karşısına çıktı. Mahkemede ilk savunmasını yaklaşık 50 dakikada tamamlayan katil zanlısı Boğa, cinayet suçlamasını kabul etmedi.
Cinayetin işlendiği 15 Şubat akşamı evinden hiç çıkmadığını anlatan Boğa, "15 Şubat akşamı evdeydim. Sadece kısa bir süreliğine aşağı bodruma indim ve çocuğumla kar topu oynadım. Daha sonra eve girdim. İki akrabam geldi, onlarla birlikte oturduk. Gece de internetten film izledim.
16 Şubat günü de saat 11.00 gibi uyandım. Mardin’den gelen misafirler için alışveriş yaptım. Öğleden sonra İlkay ağabeyi aradım. Akşam için çaya davet edecektim ancak telefonu kapalıydı. Daha sonra Emel ablanın kızı Beyzanur aradı ve annesine ulaşamadığını söyledi. Emel ablanın eniştesi de aradı ve yeni taşındıkları evde doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Çilingir arkadaşı alıp eve gittim. Çevre esnafa ve komşularına sordum. Kapıyı da defalarca çaldım ama açan olmadı.
Emel ve İlkay’ın ayakkabıları kapının önündeydi. Polisi aradık, yakınlarının ihbara bulunası gerektiğini söylediler. Sonra Beyzanur polise ihbarda bulundu. Polis ve çilingir ile kapıyı açtığımızda İlkay ağabeyi yerde kanlar içinde gördüm. Orada fenalaşmışım. Daha sonra emniyete götürüldüm” dedi.