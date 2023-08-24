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Eskişehir'deki orman yangınında son durum! Sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale başladı

Çanakkale'de olduğu gibi Eskişehir'de de orman yangınının söndürülmesi için çabalar devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan yangına karadan müdahale aralıksız devam ederken, gece saatlerinde sonlandırılan havadan müdahale ise sabahın ilk ışığından itibaren yeniden başladı.

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Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede dün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200’ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı.

İşte Eskişehir'deki orman yangınından son dakika gelişmeler...

Vaki Aksoy söndürme çalışmalarını yerinde takip etti 

Eskişehir’den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Havadan müdahale sabah yeniden başladı

Akşam karanlığı çökünce havadan yürütülen çalışmalara ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarında 4 helikopterle alev tespit edilen noktalara su bırakılmaya başlandı. Helikopterlerle yangın bölgesindeki 2 riskli noktaya su bırakıldığı bildirildi.

Etrafının çevrildiği öğrenilen yangın bölgesinde ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

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