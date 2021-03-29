Eskişehir'deki aileyi katleden Mehmet Şerif Boğa'nın yalan ifadesi ortaya çıktı
ESKİŞEHİR’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın ifadesi ortaya çıktı.
Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk, geçen Şubat ayında eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan Boğa tutuklandı. Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davada ise ‘canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede İlkay-Emel çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un otopsi raporuna da yer verildi. Katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın İlkay’ı 27, Emel’i 18, Ali Doruk’u ise 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü kaydedildi.
Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın emniyet ile savcılıkta verdiği ifadelerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Suçlamaları kabul etmeyen katil zanlısı Boğa, Tokkal ailesiyle aralarında herhangi bir husumet ve tartışma olmadığını iddia ettiği ifadesinde şunları söyledi: “İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yıldır tanışırız. Ailece görüşürüz. Ben daha önce inşaat işinde çalışıyordum. İlkay ise Cengiz Topel caddesindeki dükkanında cep telefonu satıyordu. Kendisinden taksitle telefon aldım; bu vesile ile tanıştık ve ailece görüşmeye başladık. İlkay 2 yıl kadar önce işyerini kapatarak Arifiye Mahallesi’ne taşındı, ‘Doruk iletişim’ adlı işyerini açtı. Ben de o tarihte yanında çalışmaya başladım. Üç ay öncesine kadar beraber çalışıyorduk. Üç ay önce İlkay’ın yanından ayrılarak Mardin’e gittim. Ancak İlkay ve eşi ile hemen hemen her gün telefonla görüşüyordum. 15 gün kadar önce Eskişehir’e geldim. İki gün kadar kaldıktan sonra İstanbul’a gidip, 1 hafta sonra da geri geldim.”
İfadelerinde soğukkanlılığını koruduğu gözlemlenen katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, cinayetten 1 gün önce İlkay Tokkal ile dükkanında saatlerce oturup, sohbet edip, çay içtiklerini anlattı. Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur’un kendisini arayarak ‘İlkay ağabey ve anneme ulaşamıyorum’ dediğini bunun üzerine eve gittiğini belirten Boğa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Olaydan 1 gün önce İlkay ağabeyin dükkanına uğradım. Yaklaşık 2 saat kadar oturup çay içip, sohbet ettik. Hatta İlkay ağabeyin bir işi çıktı, onun yerine dükkana baktım. Sonraki gün (cinayetin ortaya çıktığı gün) ise saat 11.00 sıralarında uyandım. Çarşıya alışverişe çıkıp, eve döndüm. Ailemle vakit geçirdim. Sonra eşim bana ‘İlkay ağabeyleri ara, akşama çaya davet et’ dedi. İlkay ağabey ben aradım. Emel ablayı da eşim. İkisinin de telefonu kapalıydı. Bu sırada Emel ablanın kızı Beyza aradı, ‘İlkay ağabey ile annemin telefonları kapalı, onlara ulaşamıyorum, bakabilir misin?’ dedi. Bende her ikisine bizim de ulaşamadığımızı söyledim. Yolda eve bakmaya giderken bir akrabası daha aradı, ‘çilingir çağırın gazdan zehirlenmiş olabilirler’ dedi. Eve gittiğimizde kapıyı defalarca çalmamıza rağmen açan olmadı. Ayakkabıları kapının önündeydi. Emel ablanın kızı Beyza’yı aradım. Çilingir için kendisinin başvuru oluşturması gerektiğini söyledim. Etraftaki dükkanlara, evlere görüp görmediklerini sordum”