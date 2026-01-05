BIST 11.576
Eskişehir'de yarış yapan otomobil yayalara çarptı! 3 genç hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü ile 5 şüpheli yakalandı. Sürücünün başka bir araçla yarıştığı ve bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği belirlendi.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Tramvay hattının da geçtiği yolda yayalara çarpan otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün bölgede başka bir araçla yarıştığını, bu aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiğini tespit etti.

Kazanın ardından sürücü M.D'nin, otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Polisin teknik takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen sürücü M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Kazada M.D'nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D ve V.Ş. ile diğer araçtaki S.A. ve M.C.A. gözaltına alındı.

