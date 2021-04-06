Eskişehir'de 'yapamazsın' diyenlere inat üretti siparişlere yetişemiyor
ESKİŞEHİR'de Ömer Eren isimli vatandaş cebindeki son parasıyla atölye kurdu. Ailesi ve arkadaşlarının 'Yapamazsın' sözüne aldırış etmeyen Eren, başladığı işte büyük başarı elde etti.
Eskişehir’de yaşayan girişimci Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce çalıştığı firmadan istifa ederek kendi işini kurmaya karar verdi. Ailesi başta olmak üzere çevresinde bulunan kişilerin “Yapamazsın” sözlerine aldırış etmeyen Eren, çalıştığı dönemde biriktirdiği 5 bin TL ile çömlek atölyesi kurdu.
Ateşe dayanıklı özel topraktan üretilen çömlekleri, çelikten yapılan mangalla birleştiren Ömer Eren, “Toprak Mangal” adını verdiği ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına satmaya başladı.
Atölyede yıllık ortalama 40 bin adet üretim yapıldığını belirten Eren, şu anda taleplere yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.
Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, “Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü." diye konuştu.