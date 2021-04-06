Eskişehir'de 'yapamazsın' diyenlere inat üretti siparişlere yetişemiyor adını bile kendisi koydu

Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, “Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü." diye konuştu.