Eskişehir'de Türkiye'nin en büyüğünü kurdu paraya para demiyor! 5 ülke sıraya girdi
ESKİŞEHİR'de yaşayan iş insanı Takittin Erol, kurduğu tesisle paraya para demiyor. Üretilen ürünlere Avrupa'dan sipariş yağıyor.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket tarafından 2007'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Porsuk Yenileme Projesi' kapsamında Porsuk Çayı'nda gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondol üretimine başlandı.
Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Fransa'ya 3 metreden 24 metreye kadar çeşitli ölçülerde tekne üretimi yapan şirket, kısa sürede yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Takittin Erol, ilk olarak turistlere yönelik gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondolların üretimiyle işe başladıklarını söyledi.
Porsuk Çayı’nda kullanılmak üzere gezinti tekneleri ürettikten sonra pazarı genişlettiklerini anlatan Erol, “Şirketimiz daha önce Muğla'da üretim yapıyordu. 2007 yılında Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki düzenleme ile ilgili olarak Eskişehir'e geldik." dedi.