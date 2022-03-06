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Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

ESKİŞEHİR’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.

Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki bir eğlence mekanında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekândan ayrıldı. 

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Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel’den bir daha haber alınamadı.

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Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

 Certel’in yakınları 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu.

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Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu

 Eğlence mekânındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel’in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti. 

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