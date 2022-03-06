Eskişehir'de sigara almaya gitti! 9 gün sonra acı haber geldi: Cesedi bakın nerede bulundu
ESKİŞEHİR’de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekânından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs, sulama kanalında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki bir eğlence mekanında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekândan ayrıldı.
Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel’den bir daha haber alınamadı.
Certel’in yakınları 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulundu.
Eğlence mekânındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel’in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti.