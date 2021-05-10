Eskişehir’de sevindiren vaka düşüşü! Sağlıkçılar anlattı: Su içinde olmadan boğulmak çok kötü...
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 vaka oranıyla yer alan Eskişehir’de ‘tam kapama’ döneminde pozitif vakalar günlük 550 seviyesinden 200’e kadar geriledi. Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Rıdvan Çetinkaya, “Buradaki insanların oksijen açlığını, bu hastalıkla nasıl savaştığını görmeleri gerekiyor. Bunu görmeden kolay kolay anlamayacaklarını düşünüyorum” dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmada Eskişehir’de halkın sokak ve seyahat kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü. Kısıtlama nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, polis ekiplerince tüm kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve kişiler tek tek kontrol ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin kişide 348,10 oranla ‘yüksek riskli’ iller arasında yer alan Eskişehir’de tam kapanma döneminde günlük pozitif vaka sayısı düştü. Kısıtlamadan önce günlük 550’nin üzerine olan günlük pozitif vakalar kısıtlamanın son 10 günde 200’e kadar indi.
Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 5 bin seviyesinden 3 bin 265’e düştü.
Koronavirüs tedavisi uygulanan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 28’i entübe, 105’i yoğun bakım olmak üzere toplam 437 hastanın tedavisi sürüyor. Eskişehir’de 39’u son 1 haftada olmak üzere geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 954’e yükseldi.