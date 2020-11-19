Eskişehir'de sarılmak için avlıyor 600 liralıyı suya geri bırakıyor
Serhat Ögel isimli olta meraklısı, piyasa değeri 600 lira olan dev balıkları sarılmak için avlıyor. Yakaladığı balıklara sarılınca da onları suya bırakıyor.
ESKİŞEHİR’de yaşayan ve dedesinden ve babasından miras kalan balıkçılık hobisini 25 senedir devam ettiren Serhan Ögel, birçok amatör balıkçının hayal bile edemeyeceği balıkları tutup, onları besleyip, sarılıp ve fotoğraf çekindikten sonra doğaya geri salıyor.
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olan tecrübeli balıkçı, dernekteki diğer üyelerinde bu doğrultuda av yaptığını belirtti.
Ögel’in ve dernekteki arkadaşlarının geri saldığı balıkların genelinin ağırlığı 20 kilo ve piyasa değeri en az 600 lira civarı. Ögel ve arkadaşlarının bu kadar büyük balıkları geri salması, çevresindekileri şaşkına çevirirken olat meraklıları bunun doğal yaşamı ne denli önemsediklerinin göstergesi olduğunu belirtiyor.
Sabır işi: Serhat Ögel, bu denli büyük balık tutmanın püf noktalarından kısaca bahsederek, “Ekipman çok önemli bir kere ben ekipmanlarıma normal bir insanın anlamlandırmayacağı boyutta para harcadım. Ekipmandan sonra tecrübeler kazanarak, tecrübeli abilerimizden bilgi edinerek ve araştırarak belli bir amatörlüğü aştım. Bu çok zor bir olay değil doğru ekipman doğru avlanma şekilleri ile ve sabır işi. Dediğim gibi bunları herkes yapabilir” dedi.