Eskişehir'de sarılmak için avlıyor! 600 liralık dev balıkları suya geri bırakıyor

Sabır işi: Serhat Ögel, bu denli büyük balık tutmanın püf noktalarından kısaca bahsederek, “Ekipman çok önemli bir kere ben ekipmanlarıma normal bir insanın anlamlandırmayacağı boyutta para harcadım. Ekipmandan sonra tecrübeler kazanarak, tecrübeli abilerimizden bilgi edinerek ve araştırarak belli bir amatörlüğü aştım. Bu çok zor bir olay değil doğru ekipman doğru avlanma şekilleri ile ve sabır işi. Dediğim gibi bunları herkes yapabilir” dedi.