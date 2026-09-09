Eskişehir'de orman yangını: Müdahale sürüyor...

İlçeye bağlı kırsal Yayla Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangını söndürmek için 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Mihalıççık Belediyesine ait 1 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.