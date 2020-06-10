Eskişehir'de korkutan vaka! 4 yaşında pozitif çıktı 200 nüfuslu çadır kent karantinada

Halil Poyraz durumla ilgili, ''Burada yaklaşık 200 kişiyiz, çocuk zaten doğuştan rahatsızdı. Kronik akciğer hastalığı var. Dün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdüler. Test sonucu pozitif çıktı. Burada bizi de karantinaya aldılar. Çocuğundan ailesinden de örnek aldılar, test yaptılar. Şu anda bütün işçilere ve çocuklara test yapılıyor. Bakalım sonuç ne çıkacak'' dedi.