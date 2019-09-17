Eskişehir'de gizemli meyvenin adını bilen kimse yok araştırmacılar bile anlayamadı
ESKİŞEHİR'de bir vatandaş, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyveyi yediklerini ve tadının çok güzel olduğunu dile getirerek, ürünü araştırmacıların bile çözemediğini belirtti.
İl merkezinin doğusundaki Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesinde diktiği meyve fidanından ilginç bir mahsül elde etti. Bor, elde ettiği meyvelerin yaklaşık 1 kiloluk olduğunu belirtti.
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Meyvenin elma, armut ve ayvaya benzeyen bir tadının olduğunu söyleyen Bor, ismini ise bilemediklerini ifade etti.
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Meyvenin inceleme için birçok yere götürüldüğünü söyleyen Necmettin Bor, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyvenin tadının ise çok güzel olduğunu dile getirdi.
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Kasım sonuna kadar oluyor: Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, meyvenin mayhoş bir tadının olduğunu ifade etti. Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
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