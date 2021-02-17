Eskişehir'de genç girişimci bu işe başladı! Günde 3 ton üretiyor bölgenin en büyüğü

Sık sık ziyaret: Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis olan alanı her dönem Halk Eğitim Merkezi’nde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler, üretim için büyük deneyim kazanıyor.