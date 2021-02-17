Eskişehir'de genç girişimci bu işe başladı! Günde 3 ton üretiyor bölgenin en büyüğü
ESKİŞEHİR'de genç girişimci, bölgenin en büyük 'beyaz altın' tesisini kurdu ve 35 kişiye istihdam sağladı.
Şehir Plancısı Mehmet Pala, farklı bir alanda yatırım fikrinden yola çıkarak, yaklaşık 2 yıllık araştırma sonucunda mantar üretim tesisine karar verdi. Pala, kent merkezine çok yakın bir bölgede daha önce ip deposu olarak kullanılan 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesisi, mantar üretiminde değerlendirdi.
Günlük 3 ton üretim: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD destekleri kapsamında ‘Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi’ alanında yüzde 50 hibe desteği ile kurulan 14 odalı tesiste, günlük 3 tona kadar mantar üretimi gerçekleştirilebiliyor.
Üretilen mantarlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.
Sık sık ziyaret: Isparta ve çevre bölgesinde gerek alanı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis olan alanı her dönem Halk Eğitim Merkezi’nde mantar yetiştiriciliği eğitimi alan kursiyerler ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında mantar üretiminin tüm aşamalarını yerinde gören kursiyerler, üretim için büyük deneyim kazanıyor.