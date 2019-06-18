Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı

ESKİŞEHİR'de 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 845 lira bulundu. 65 yaşındaki dilenciye, idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı - Sayfa 1

ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.

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Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı - Sayfa 2

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yapıldı.

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Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı - Sayfa 3

Sanayi Kavşağında dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı.

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Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı - Sayfa 4

Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

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