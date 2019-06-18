Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı
Demirören Haber Ajansı
ESKİŞEHİR'de 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 845 lira bulundu. 65 yaşındaki dilenciye, idari para cezası uygulandı.
ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.
14
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yapıldı.
24
Sanayi Kavşağında dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı.
34
Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
44