Eskişehir'de çocukluğundan beri atmıyor! Biriktirdiği eşyalar görenleri şaşırttı
ESKİŞEHİR'de yaşayan Adnan Çakır çocukluğundan beri hiçbir eşyayı atmıyor. 64 yaşındaki Çakır'ın biriktirdiği eşyalar görenleri şaşırttı.
Küçük yaşlarda antikaya merak salan 64 yaşındaki Adnan Çakır, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde yaşıyor. Geçmişin anahtarı olarak gördüğü eşyaları yeni nesille buluşturmak isteyen Çakır, yıllardır topladığı antika eşyaları evinin çatı katında biriktiriyor.
Çatı katını adeta müzeye çeviren Çakır, eline geçen her şeyi saklıyor. Konuyla ilgili konuşan Adnan Çakır, binden fazla eski eşyası olduğunu söyledi.
Çakır, “Geçmişten gelenleri geleceğe yansıtmak gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz düşüncesiyle bu malzemeleri topluyorum. Çocukluğumdan beri bir şeyler topluyorum." dedi.
Hiçbir şeyi atmadığını belirten Çakır "Kibrit ve peçete gibi koleksiyonları belki de hepimiz yapmışızdır. Elime geçen hiçbir şeyi atmam. Kırka’nın geçmişi ile ilgili ne varsa onların hepsini toplayıp gelecek kuşaklara yansıtmak istiyorum." diye konuştu.