Eskişehir'de bu meyveye gören bir daha bakıyor! Tanesi 20 lira

“Devlet buna önem vermeye başladı”

Uzun yıllardır manav olarak bulunan Araç, “Ejder meyvesi Türkiye’de pek yetişmeyen bir meyvedir. Son 2-3 yıldır Alanya bölgemizde kişisel çabalarıyla yetişiyor. Ama tabi bunlar herkese yetişecek kadar değil. Ancak birkaç yıldır devletimiz yabancı meyvelerin ülkemizde yetiştirilmesine önem vermeye başladı. Kredilerle birlikte her türlü yardımda bulunuyor. Bu neticesinde bu meyvenin üreticiler çoğalırsa alıcı da çoğalacaktır” şeklinde konuştu.