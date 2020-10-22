Eskişehir'de bu meyveye gören bir daha bakıyor! Tanesi 20 lira
Aslen Amerikan kökenli olan, ancak son zamanlarda Türkiye’de de yetişmeye başlanan ejder meyvesi bu yıl da pazar tezgâhında yerini aldı.
Ejder meyvesi hem şekil hem de fiyatıyla vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. İngilizce adı ile ’dragon meyvesi’ olarak bilinen tropikal ejder meyvesinin ağırlığı 250 ile 350 gram arasında değişirken, tanesi 15-20 liraya satılıyor.
Dışı pembe ve yeşil renkli olan ejder meyvenin içi ise cinsine göre kırmızı veya beyaz renklerde oluyor. İçinde kivi meyvesinde bulunan siyah tohumlara benzeyen tohumlarının bulunduğu ejder, soğuk tüketilen bir meyve iken, insan vücudunun ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 85’ini karşılıyor. Sağlık açısından faydalarını saymakla bitmeyen meyvenin daha çok yetişmesi halinde fiyatının da düşmesi bekleniyor.
Türkiye’de hala çok yaygın olmayan, ancak son zamanlarda Alanya bölgesinde ekilen ejder meyvesine devletin son derece önem verdiği belirtiliyor. Kış meyvelerinin başladığı bu günlerde Eskişehir Kurtuluş Pazarında şimdilik tek manav olarak ejder meyvesi satan Hakan Araç, bu meyve hakkında konuştu.
“Devlet buna önem vermeye başladı”
Uzun yıllardır manav olarak bulunan Araç, “Ejder meyvesi Türkiye’de pek yetişmeyen bir meyvedir. Son 2-3 yıldır Alanya bölgemizde kişisel çabalarıyla yetişiyor. Ama tabi bunlar herkese yetişecek kadar değil. Ancak birkaç yıldır devletimiz yabancı meyvelerin ülkemizde yetiştirilmesine önem vermeye başladı. Kredilerle birlikte her türlü yardımda bulunuyor. Bu neticesinde bu meyvenin üreticiler çoğalırsa alıcı da çoğalacaktır” şeklinde konuştu.