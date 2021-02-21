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Eskişehir'de 4 yaşındaki oğullarıyla katledilmişlerdi! Ailenin katili eski ortak çıktı

ESKİŞEHİR'de İlkay- Emel Tokkal çifti  ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesi olayının sırrı çözüldü. Aileyi, Tokal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa'nın (33 ) öldürdüğü belirlendi

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Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili yürütülen soruşturmada katil zanlısının Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Tokal aileinin katledilmesiyle ilgili 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İlkay Tokal'ın oğlu serbest bırakıldı

Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.  Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (33) ve bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

Evdeki katliam nasıl ortaya çıktı?

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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