Eskişehir'de 360 saatte atık kağıttan yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
ESKİŞEHİR'de yaşayan Ali Rıza Kart, atık kağıtları kullanarak yaptığı tespihlerin fiyatı dudak uçuklattı.
Yaklaşık 20 yıl önce kâğıtlarla uğraşırken kendi deyimiyle yeni bir sanat keşfeden Ali Rıza Kart; atık kâğıtlardan kolye, bileklik, yüzük ve tespih gibi aksesuarlar üretiyor. Aksesuarlarında malzeme olarak sadece atık kâğıtları kullanan Kart, Osmanlı padişahlarını 6 ay süren çalışmanın sonucunda özel tasarımı olan tespihe işledi.
Her gün 2 saatini ayırarak padişahların resimlerinin olduğu kağıtları ince ince işleyen Kart, Osmanlı Devleti’ne hükmetmiş 36 padişahı bir tespihe sığdırdı. Padişahların kronolojik olarak tespihe dizilirken, tespihin imamesinde 3 ve geriye kalan boncuklarında 33 padişahın resmi yer alıyor.
Osmanlı padişahlarını tespihine işlerken her taneyle adeta birer evlat gibi ilgilendiğini vurgulayan Kart, 6 ay boyunca her gün 2 saatini bu tespihe ayırdığını söyledi. Orijinal bir çalışma olması için büyük çaba harcadığını belirten Kart, “Osmanlı padişahlarını tespihte nasıl işlerim diye düşündüm. Zaten tespihlerimin hepsi kâğıttan yapıldı. Bu tespihe de çok emek harcadım." dedi.
Ecdada yakışan bir tespih yapmak istediğini anlatan Kart "Bu tespihe de çok emek harcadım. Daha basitleri de yapılabilir ama ecdadı buraya işliyorsanız basit bir tespih olmaması gerektiğini düşündüm. Elimdeki tespihin özelliği ecdadımızı üzerinde taşıyor olması. Başlangıcı ve bitişi arasında 6 aylık bir zaman dilimi var." ifadelerini kullandı.