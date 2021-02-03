Eskişehir'de 360 saatte atık kağıttan yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Osmanlı padişahlarını tespihine işlerken her taneyle adeta birer evlat gibi ilgilendiğini vurgulayan Kart, 6 ay boyunca her gün 2 saatini bu tespihe ayırdığını söyledi. Orijinal bir çalışma olması için büyük çaba harcadığını belirten Kart, “Osmanlı padişahlarını tespihte nasıl işlerim diye düşündüm. Zaten tespihlerimin hepsi kâğıttan yapıldı. Bu tespihe de çok emek harcadım." dedi.