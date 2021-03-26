Eskişehir alarm veriyor! Vakalar neredeyse 3'e katlandı Vali Erol Ayyıldız uyardı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde bir araya gelinmesinin neden olduğunu söyledi. Eskişehir’deki sürecin Türkiye’deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız, “Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir’de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz” şeklinde konuştu.