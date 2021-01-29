Eskişehir 8'inci sırada! 'Dünyanın en güvenli şehirleri' açıklandı başka hangi iller var?

Araştırma şirketi Numbeo’nun açıkladığı dünyanın en güvenilir şehirlerinin arasında Türkiye’den Eskişehir’de bulunuyor. Numbeo’nun her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘dünyanın en güvenli şehirleri’ 2020 listesinin birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alıyor.