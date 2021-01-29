Eskişehir 8'inci sırada! 'Dünyanın en güvenli şehirleri' açıklandı başka hangi iller var?
Araştırma şirketi Numbeo tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan 'dünyanın en güvenli şehirleri’ listesinde Eskişehir'in başarısı konuşuluyor. Eskişehir, bakın kaç puan aldı? Türkiye'den başka hangi şehirler var? İstanbul kaçıncı sırada?
Araştırma şirketi Numbeo’nun açıkladığı dünyanın en güvenilir şehirlerinin arasında Türkiye’den Eskişehir’de bulunuyor. Numbeo’nun her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘dünyanın en güvenli şehirleri’ 2020 listesinin birinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alıyor.
Eskişehir'in puanı: Liste, ülkelerin güvenlik birimlerinden alınan suç oranlarına göre oluşturuluyor. 431 kentin değerlendirildiği raporda Türkiye’den Eskişehir 82,45 puanla 8’inci oldu.
Geçen yıllar: Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversiteleriyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 900 bin nüfuslu ‘öğrenci kenti’ Eskişehir, Numbeo araştırmalarında 2017 yılında 49, 2018 yılında 19, 2019 yılında ise 11’inci sırada yer almıştı.
41 basamak birden yükseldi: Son 3 yılda ‘dünyanın en güvenli şehirler’ listesinde 41 basamak birden yükselen Eskişehir 2020 yılında ise 8’inci sıraya yerleşti.