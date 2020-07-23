Eskişehir 7'den 70'e sosyal mesafesiz! Görüntüler hem tepki hem koronavirüs çeker
ESKİŞEHİR'de bugün uzmanların bağıra bağıra söylediği sosyal mesafeden eser kalmadı. Kentte sıcaktan kaçıp ağaç altına giren vatandaşların iç içe durduğu görüntüler böyle oldu.
Koronavirüs nedeniyle aylardır evde kalan vatandaşlar, artık virüsün tehlikelisini unutur oldu.Türkiye’de binlerce insanın canı alan virüse karşı kendi ve aileleri için tedbir alması gereken bazı vatandaşlar kurallarını hiçe saymayı sürdürüyor.
Covid-19 vakasının azalmasıyla duyurulan yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak dışarıya çıkması gereken vatandaşlar, mesafesiz yazın keyiflini çıkartıyor.
Her platformunda Türkiye’de sınıf vaka görülmesi için her gün sosyal mesafeyi ve maske kuralına dikkat çekilirken, bazı vatandaşların bu uyarıları pek de dikkate almadığı gözleniyor.
"Bu manzara ile sıfır vaka.."
Eskişehir Hamam Yolu bölgesinde çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan manzaralar, Türkiye’nin sıfır vaka hayalinden çok uzak olduğu anlatıyor. Öğle saatlerinde Hamam yolunda bulunan Çarşı Cami ve çevresinde vatandaşların sosyal mesafesiz yaz keyfi, bölgede duyarlı vatandaşları endişelendirirken, ’Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak’ dedirttiriyor.
Bebekler bile aynı kalabalık arasında