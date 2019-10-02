 Eskiden çalamadığı için ağlıyordu...Şimdi dünyaca ünlü okulda okuyacak

"Başvurmak için 4 günümün olduğunu hatırlattı"

İlk başta okulun başvuru formunun ilk sayfasını doldurup vazgeçtiğini belirten Cansu Daltaş, "Sonra akademi bana mail attı başvurmak için son 4 günümün olduğunu hatırlattı. Formları doldurup video kaydı hazırladım ve bunları gönderdim. Böylece ön elemeyi geçtim ve Mayıs ayında beni sınava çağırdılar. Oradaki hocalarla sohbet edip armoni ile ilgili sınava girdim ve daha sonra trombon çaldım. Sonra okula kabul edildim ve şimdilerde okula gitmeye hazırlanıyorum" dedi.