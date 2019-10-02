Eskiden çalamadığı için ağlıyordu...Şimdi dünyaca ünlü okulda okuyacak
DÜNYA'nın en iyi müzik okullarından biri olan Barenboim-Said Akademi’den öğrenim görmeye hak kazanan 22 yaşındaki Dalsu Daltaş, "İlk çalmaya başladığımda boyu benimle aynıydı. İlk başlarda çalamadığım için ağlamıştım ama şimdilerde ise iyi bir yerdeyim." dedi.
İlk müziğe başladığım zamanlar ağız ve dudak yapımdan dolayı trombon çalabileceğimi söylediler. O zamanlar trombonun ne olduğunu hiç bilmiyordum ve ilk seçildiğimde ağlamıştım. İlk çalmaya başladığımda boyu benimle aynıydı. İlk başlarda çalamadığım için ağlamıştım ama şimdilerde ise iyi bir yerdeyim.
Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bununla yetinmeyen Daltaş, Uludağ Üniversitesi Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Peter Körner’dan eğitim alabilmek için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim hayatına başladı.
Eskiden çalamadığı için ağlıyordu...Şimdi dünyaca ünlü okulda okuyacak
Bu sıralarda Öğretmeni Peter Körner’in tavsiyesi üzerine dünyanın en iyi müzik okullarından biri olan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Barenboim-Said Akademi'nin sınavlarına giren Daltaş, bu okulda okumaya hak kazandı. Yüzde yüz burslu olarak okuyacak olan Daltaş, Barenboim-Said Akademi’de öğrenim görecek 11'inci Türk öğrenci oldu.
"Başvurmak için 4 günümün olduğunu hatırlattı"
İlk başta okulun başvuru formunun ilk sayfasını doldurup vazgeçtiğini belirten Cansu Daltaş, "Sonra akademi bana mail attı başvurmak için son 4 günümün olduğunu hatırlattı. Formları doldurup video kaydı hazırladım ve bunları gönderdim. Böylece ön elemeyi geçtim ve Mayıs ayında beni sınava çağırdılar. Oradaki hocalarla sohbet edip armoni ile ilgili sınava girdim ve daha sonra trombon çaldım. Sonra okula kabul edildim ve şimdilerde okula gitmeye hazırlanıyorum" dedi.