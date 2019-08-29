'Eskiden böyle değildi çok değişmiş' Melis Buse Betkayan'ın Can Yaman ifşası!
Kısmetse Olur programının eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, Can Yaman hakkında bakın neler anlattı.
Bir dönemin severek izlenen yarışma programı Kısmetse Olur'un gelin adayı Melis Buse Betkayan, kendisine yaptırdığı estetiklerle herkesi şaşırtırken Can Yaman'la ilgili anlattıkları konuşulmaya başlandı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Betkayan, Yaman'ı eskiden beri tanıdığını söyledi.
Sohbet sırasında konu Can Yaman'ın İtalya'da oldukça popüler olmasına, Yaman'ın kaldığı otelin önünü hayranları tarafından sarılmasına gelince Melis Buse Betkayan, Can Yaman hakkında ''Bu Can'la o Can'ın alakası yok'' diyerek anlattı.
Melis Buse Betkayan, Can Yaman için şunları söyledi: "Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu, bize bakıyordu.
Hiç kimseyle konuşmuyordu. O zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş.''