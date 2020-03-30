Eskiden birliktelerdi şimdi herkes kendi yolunda!
Bir zamanlar birbirlerine aşıklardı hatta bazılarına evlenecek gözüyle bakılıyordu.Şimdi ise hayatlarında bambaşka isimler var. İşte ünlülerin eski ilişkileri!
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil ile Alişan 5 yıl ilişki yaşayıp nişanlanmışlardı.
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Gökçe Bahadır ile Ali Sunal 3,5 yıl aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift evlendikten sadece 6 ay sonra ayrılmışlardı.
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Beyazıt Öztürk ile Çağla Şikel'in yaşadıkları aşk ise sadece 1 yıl sürmüştü.
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Lale Devri dizisinde birlikte rol alan Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman'ın aşkları neredeyse 1,5 yıl sürmüştü.
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