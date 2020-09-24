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Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mümtazer Türköne'nin "Yeniden yargılansın" dediği, FETÖ'den tutuklu bulunan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi.

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Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mümtazer Türköne, tahliye edildi.

Bahçeli yeniden yargılanmasını talep etmişti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ-PYD davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Mümtazer Türköne'nin yeniden yargılanmasını talep etmişti.

Bahçeli, şöyle konuşmuştu:

"Bugün Ülkücü şehidimiz Mustafa Türköne'nin şehadetinin 41.yıldönümüdür. 23 Haziran 1979'da 21 yaşındayken şehit düşmüştü. Ağabeyi Mümtazer Türköne ise cezaevindedir. Mümtazer Türköne'yi öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur.

Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır.

Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türkönenin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir"

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