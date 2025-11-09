Eski yarışmacılardan biri demişti, MasferChef Nisa'nın sevgilisi ortaya çıktı! Meğer oymuş...

TV8'in en çok izlenen ve her bölümüyle reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te heyecan durulmuyor. Geçtiğimiz bölümlerde yarışmaya veda eden yarışmacı Nisa Demirer yarıştığı sırada, bir sevgilisi olduğunu ve sevgilisinin esli yarışmacılardan biri olduğunu itiraf etmişti. Ancak tüm ısrarlara rağmen kim olduğunu söylememişti. Sosyal medya hesabından aşk yaşadığını eski yarışmacıyı paylaştı. Bakın kim çıktı...