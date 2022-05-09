Eski vekil kendisine şemsiye tutan arkadaşıyla evleniyor! Evliliğimiz Osmangazi Köprüsü gibi olsun

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı. Samet Ateş'in kendisini uzun süredir ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ben engelli olduğum için onu mutsuz edeceğimi düşündüm ve cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.