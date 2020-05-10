Eski uzman çavuş katliam yaptı! Bacanağı ve baldızını öldürüp o anları eşine dinletti
ERZURUM'da eski Uzman Çavuş Mükramin Turhan, pusu kurarak eşiyle ilişkisi olduğunundan şüphelendiği bacanağı ve baldızını öldürdü. O anları eşine telefonda dinleten Turhan, cinayetin ardından eşine 36 bin lira kan parası yolladı...
ERZURUM'da, taciz ve darp iddiasıyla meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş Mükremin Turhan, (41), bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdü. Zanlının, öldürdüğü bacanağı ile aşk yaşadığını söyleyerek cep telefonu ile arayıp cinayeti dinlettiği eşi Fatma Turhan'a, kan parası olarak 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turhan, 26 Kasım 2019'da taciz ve darp suçlarından meslekten ihraç edildi.
İddiaye göre, Turhan, eşi Fatma'ya espiri yapan bacanağı Fatih Özmen'e kin besledi. İkisi arasında bir ilişki olabileceğini düşünün Turhan, olay günü Özmen çiftinin evi önünde pusu kurdu. Fatih Özmen'in evden çıkıp, eşiyle birlikte 25 LE 192 plakalı otomobiline bindiğini gören Mükremin Turhan, aracı çalıştırdığı sırada bacanağına tabancayla ateş etti.
Yapma enişte deyişini eşine dinletti
Bu sırada, "Yapma enişte" diyerek kaçmaya çalışan Hülya Özmen'e de ateş etti. Cinayet anında yaşananları cep telefonu ile eşine dinleten Mükremin Turhan olay yerinden kaçtı.