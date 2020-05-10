Eski uzman çavuş katliam yaptı! Bacanağı ve baldızını öldürüp o anları eşine dinletti

ERZURUM'da, taciz ve darp iddiasıyla meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş Mükremin Turhan, (41), bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdü. Zanlının, öldürdüğü bacanağı ile aşk yaşadığını söyleyerek cep telefonu ile arayıp cinayeti dinlettiği eşi Fatma Turhan'a, kan parası olarak 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.