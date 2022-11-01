Eski Türkiye güzeli siteye taşındı hayatı kabusa döndü! Selin Demiralp ölümle tehdit ediliyor
Eski Türkiye güzeli Selin Demiralp, lüks bir siteye taşındı. Komşularıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayatı kabusa dönen Demiralp, "Kapıma defalarca vurdu, kapıyı açmaya çalıştı, beni öldüreceğini söyledi.'' dedi. Demiralp, kalp hastası olduğunu ve bu şekilde yaşayamayacağını söyledi.
Eski Türkiye güzeli Selin Demiralp, Ataşehir'de lüks bir siteye taşındı. Taşınmasıyla birlikte ünlü güzelin hayatı kabusa döndü. Komşularıyla birlikte sıkıntılar yaşayan Demiralp anlattı.
Demiralp, "Kapıma defalarca vurdu, kapıyı açmaya çalıştı, beni öldüreceğini söyledi. Kalp hastasıyım panik atağım tuttu. Böyle bir sitede rahat edemeyeceksem, evimde huzur bulamayacaksam nereye gideceğim, nereye taşınacağım?" dedi.
Selin Demiralp, 7 ay önce Ataşehir'de lüks bir siteye taşındı. Eski Türkiye güzeli taşınmasının ardından komşuları ile sorun yaşamaya başladığını söyledi.
Selin Demiralp'in gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusunun şikayet ettiğini, kendisine evinden gürültü ve kavga sesi geldiği için telefon açıldığını söyledi. Demiralp, o anda ise evde olmadığını ifade etti.