Eski telefon kullanıcıları dikkat! 1 Ocak'tan itibaren WhatsApp'ta cihaz kısıtlaması başlıyor
WhatsApp, 1 Ocak'tan itibarek güncelleme alamayan bazı eski telefon modelleri için desteği sonlandıracak. Bu tarihten sonra söz konusu cihazlarda uygulama çalışmayacak ve kullanıcılar mesaj gönderip alamayacak. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?
WhatsApp, 1 Ocak 2026 itibarıyla Android 5.0 ve iOS 15.1 altı sürümleri kullanan telefonlarda çalışmayacak. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'de hala kullanılan birçok eski iPhone ve Android modelinde mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama hizmetleri devre dışı kalacak.
Meta'nın aldığı karar, güvenlik ve teknik gerekliliklere dayanıyor. Uzmanlar, kullanıcıların veri kaybı yaşamamak için yedekleme yapmasını ve cihaz uyumluluğunu kontrol etmesini öneriyor.
WhatsApp, küresel çapta aldığı yeni kararla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla eski işletim sistemlerini kullanan telefonlara desteğini sonlandıracak. Karar, Türkiye’de aktif olarak kullanılan çok sayıda modeli de kapsıyor.