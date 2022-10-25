Eski Survivor yarışmacısı Turabi'den olay yaratan sözler: Burada kimse bakire ölmez
Yayınlandığı her dönem reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Yapımcılığını medya patronu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasında 2 kez şampiyonluk yaşayan ve her bölümde adından sıklıkla bahsettiren Turabi Çamkıran'ın sosyal medyada 1. 9 milyon takipçisi bulunuyor.
Yaptığı her açıklamayla dikkatleri ve tepkileri üzerine çeken Turabi, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.
İç çamaşırlı kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, eleştiri oklarının hedefi oldu. Turabi, daha önesinde kendisine yöneltilen eleştirilere sert bi şekilde cevap vermişti.
Turabi, gelen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle cevap vermişti.