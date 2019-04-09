Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle basan Çinli gelin viral oldu

ideoda, damadın eski sevgilisi olduğu belirtilen genç kızın gelinlikle düğünü bastığı ve damadın ayaklarına kapandığı görülüyor. Yine habere göre, genç kızın bu sırada damada 'Hepsi benim hatamdı' diyor. Düğündeki sunucunun ise 'Şuan olağandışı bir durum yaşıyoruz' dediği duyuluyor. Bu sırada 'esas gelin' ise olup biteni şaşkın bakışlarla izliyor.