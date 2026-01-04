Eski sevgilisi evlenince 400 videosunu silip ortadan kaybolmuştu! Enes Batur ne hale gelmiş...
Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve YouTube kanalındaki yaklaşık 400 videosunu silerek herkesi şaşırtan Enes Batur'un kayboluşunun perde arkası magazin kulislerinde konuşuluyor. İddialara göre ünlü fenomenin radikal kararlarının ve gözlerden uzak kalmasının asıl nedeni, eski sevgilisinin evlenmesi oldu. Bu gelişmenin ardından sessizliğe bürünen Batur'un son hali ise herkesi şoke etti.
YouTube’un 16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en çok takip edilen içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur bir süre önce paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Ardından ise herkesi şaşırtarak tüm videolarını kaldıran ve YouTube hesabını kapatan Enes Batur'un ruhsal çöküntü yaşadığı da söyleniyordu.
Enes Batur, aylar önce YouTube kanalından kaldırdığı 400’ü aşkın videosunu yeniden erişime açtı. Batur, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.