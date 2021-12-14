Eski sevgili 'Ablanın geceliği kaç para' diye tahrik ettiği kardeşine Melek aslan'ı öldürttü! Karar çıktı

Savcı, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları alan mahkeme, önce iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Vatansever'e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.