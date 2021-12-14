Eski sevgili 'Ablanın geceliği kaç para' diye tahrik ettiği kardeşine Melek aslan'ı öldürttü! Karar çıktı
DİYARBAKIR’da, Melek Aslan’ı öldüren kardeşi Mustafa Aslan ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever müebbet hapse çarptırıldı. Eski sevgiliOrhan Vatansever'in, katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı attığı, ablasının kötü yola düştüğüne kardeşi ikna edip cinayeti işlettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme katil kardeş ve eski sevgiyi müebbet hapse çarptırdı.
Adıyaman'da yaşarken, çalışmak amacıyla geldiği Diyarbakır'da, geçen yıl 1 Ekim günü evinden çıktığı sırada, başından ve göğsünden vurularak öldürülen Melek Aslan'ın (24) katil zanlısı kardeşi Mustafa Aslan (21) ile azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Sanıkların, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mütalaa veren savcı, Orhan Vatansever'in, attığı mesajlar ve gönderdiği fotoğraflarla Mustafa Aslan'ı, ablasını kasten öldürmeye azmettirdiği belirtildi.
Savcı, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları alan mahkeme, önce iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Vatansever'e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Eski sevgili mesajlarla tahrik etti
Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan (20) ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu.