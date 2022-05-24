Eski NBA şampiyonu Ukrayna'da elinde silahla sabotajcı avlıyor!

Korkmaya vaktimiz yok

“Düşünebiliyor musunuz, bir kontrool noktasında oturuyorsunuz ve üzerinizden uçak büyük bir roket görüyorsunuz. Böyle bir süreçte korkmaya vaktiniz yok. Ukrayna’da olarak ülkeme ve milletime yardım etmem gerektiğini hissediyorum. Güçlü olmalıyız.”