Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor

De Hoop Schaffer Türkiye'nin, vazgeçilemez jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajı nedeniyle NATO'yu baskı altına aldığını savundu.

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Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan eski genel sekreter, "Bunun karşılığında Türkiye'nin alacağı bedel ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü bu sadece Finlandiya ve İsveç'in Kürt teröristlere ve aşırılığına karşı biraz daha sertleşmesi olamaz" dedi.

De Hoop Scheffer, NATO Genel Sekreteri olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir pazarlığı kendileriyle yaptığını anlattı.

Kendisinden sonra NATO Genel Sekreterliği görevine eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in getirilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan de Hoop Scheffer, o dönemde Erdoğan'ın bu karara da karşı çıktığını anımsattı.

Türkiye'nin NATO açısından "inanılmaz önemli" bir konuma sahip olduğunu vurgulayan eski genel sekreter, "Türkiye, böylesi vazgeçilemez bir konuma sahip olmasa baskı yapabilirdik, ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor" dedi.

Jaap de Hoop Scheffer, Madrid'deki NATO zirvesinin ittifak içindeki dayanışma ve Rusya'ya verilecek mesajlar açısından önemli olduğunu da belirterek, Ukrayna'nın bağımsızlığını tekrar kazanabilmesi ve Putin yönetiminin savaşı kaybetmesi için silah desteğine devam edileceğini vurguladı.