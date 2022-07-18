Eski mutfağında yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın aylık kazancı dudak uçuklattı!

Eski mutfağında zor şartlar altında yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşarak büyük ilgi gören ve zamanla milyonlarca izlenme ve takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda yüzüne yaptırdığı estetikle bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Önceden maddi durumu iyi olmayan fenomen Duymaz, artık parayla oynuyor. Taha Duymaz'ın bir ayda kazandığı parayı duyanlar şok geçirdi...