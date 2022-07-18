Eski mutfağında yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın aylık kazancı dudak uçuklattı!
Küçük yaşta eski mutfağında yaptığı farklı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca izlenmelere ulaşan ve bir fenomen haline gelen Taha Duymaz, ayda ne kadar para kazandığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda yüzüne yaptırdığı estetikle çok konuşuna Taha Duymaz'ın kazandığı paranın miktarını duyanların ağzı açık kaldı...
Eski mutfağında zor şartlar altında yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşarak büyük ilgi gören ve zamanla milyonlarca izlenme ve takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda yüzüne yaptırdığı estetikle bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Önceden maddi durumu iyi olmayan fenomen Duymaz, artık parayla oynuyor. Taha Duymaz'ın bir ayda kazandığı parayı duyanlar şok geçirdi...
Son günlerde değişimiyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, aylık kazancıyla adından söz ettirdi.
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı.
Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de aylık kazancıyla adından söz ettirdi.