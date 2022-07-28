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Eski MOSSAD Başkanı General Danny Yatom : Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı diriltmek

Eski MOSSAD Başkanı General Danny Yatom : Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı diriltmek

İSRAİL İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın Eski Başkanı General Danny Yatom, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç olarak gördüğünü, amacının da Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.

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İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ı uzun yıllar yöneten, İsrail ordusu ve istihbaratı için 42 yıl boyunca birçok görev üstlenen General Danny Yatom, Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulunan İsrailli isim, şu açıklamalarda bulundu:

"Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak görüyor"

"Erdoğan'ın düşüncelerini okumak zor ama bence genç bir öğrenci ve politikacı olduğundan beri hayali Osmanlı İmparatorluğu'nu geri getirmek. Erdoğan, Batılı ülkelerin Türkiye'ye gerektiği gibi davranmadığı kanısında. Çünkü O (Erdoğan) Türkiye'nin dünyanın en büyük güçlerinden biri olduğunu düşünüyor.

"Bence Erdoğan güçsüz hissediyor"

Bence Erdoğan güçsüz hissediyor. 2023'te tekrar cumhurbaşkanı seçilememekten endişe ediyor ve siyasi güç elde etmek için yaklaşımını değiştirmek istiyor. Bu sebeple İsrail'le yakınlaşmaya başladı. 15 yılda ilk kez Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret etti, bizim cumhurbaşkanımız da Türkiye'ye gitti. İlişkiler yumuşuyor. Türkiye'nin dünyadaki algısı pozitif yönde değişecektir.

"Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı yeniden canlandırmak"

İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi ziyaret etti. Ancak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde gerilim yok değil. Sonuç olarak, Erdoğan'ın amacı Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak."

Kaynak: Haber7

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