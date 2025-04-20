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Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Katil evlat gözaltında

Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Katil evlat gözaltında

İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Ahmet Fehmi Işıklar Kimdir?

1941 yılında Şanlıurfa'da doğan Ahmet Fehmi Işıklar, Kırıkkale Makine Tekniker Okulu'ndan mezun olduktan sonra Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat Fabrikası'nda çalıştı. Sendikacılık kariyerine Türk-İş'e bağlı Metal-İş Federasyonu'nda genel sekreterlik yaparak başladı. Daha sonra Çağdaş Metal-İş Sendikası'nın kurucu genel başkanı oldu ve DİSK genel sekreterliği görevini üstlendi.​

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında tutuklanan Işıklar, idamla yargılandı ve dört yıl hapis cezası aldı. 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçildi. 1990 yılında SHP'den istifa ederek Halkın Emek Partisi'ne (HEP) katıldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır milletvekili olarak seçildi ve TBMM Başkanvekilliği yaptı. SHP ve CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ​

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