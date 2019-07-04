Eski 'melek' Karlie Kloss, Trump ailesiyle akraba olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı

Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” dedi.