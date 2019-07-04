Eski 'melek' Karlie Kloss, Trump ailesiyle akraba olmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı
ABD Başkanı Donald Trump ile ‘uzaktan akraba’ olan eski Victoria's Secret modeli Karlie Kloss aile bağları hakkında ilk kez konuşarak ‘çok kolay olmadığını’ itiraf etti.
ABD Başkanı Trump’ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Karlie Kloss, Trump ailesiyle doğrudan bağ sahibi olmanın nasıl bir his olduğuna dair detaylar verdi.
Vogue dergisinin İngiltere versiyonuna verdiği röportajda Kloss, Trump ailesiyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yaptı.
Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” dedi.
Karlie Kloss ile kardeşi Joshua Kushner’ın ilişkileri, Donald Trump’ın başkan adaylığını açıklamasından çok daha önce başladı.