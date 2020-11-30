Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'ın Uğur Yılmaz Deniz paylaşımı olay!
Geçtiğimiz sene MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan, dün akşam yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor. Öte yandan Deniz'in yarışmadan diskalifiye edilmesi büyük tepkiye neden oldu.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı Twitter paylaşımlarından dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında düşündüklerini takipçileriyle paylaştı.
Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen bölümde Uğur'un diskalifiye olduğu için gözyaşı döktüğü anlarla ilgili duygularını paylaşan Mertcan, "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var" dedi.
"Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?"
Güzide, sözlerine "İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor.