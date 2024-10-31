Eski MasterChef yarışmacısı Azize Polat estetikle bambaşka biri oldu! Son halini görenler çok şaşırdı
TV8'de ekrana gelen MasterChef'in eski yarışmacılarından Azize Polat değişimiyle gündem oldu. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen ünlü ismin son halini görenler yine çok şaşırdı. Azize Polat'a sosyal medyada 'çok değişmişsin' yorumları yapıldı.
Kendine has tavırları, sempatik halleri ve lezzetli yemekleri ile MasterChef 2021 sezonuna damga vuran Azize Polat yarışmanın ardından verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Estetiklerini tek tek saydı: MasterChef'te yarıştığı dönemde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" demişti.
Yarışmaya Adana'dan katılan Azize Polat, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.
30 kilo vermişti
MasterChef All Star'a da katılıp başarılı tabaklara imza atan Azize Polat, yarışmaya katılabilmek içinse 30 kilo verdiğini dile getirmişti.