Eski manken Tuğçe Kazaz Trump'ı tehdit etti! İşte şimdi ABD düşünsün
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehditlerine ateş püsküren eski manken Tuğçe Kazaz, gündemin üst sıralarına yerleşti.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon haberi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diyerek küstahça tehditler savurdu. Türkiye'den sert karşılık alan bu sözlere Tuğçe Kazaz da kayıtsız kalmadı.
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Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Kazaz, Trump'ın Türkiye'ye tehdit dolu sözleri sonrası attığı tweette sert sözler kullanarak şunları söyledi:
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Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim.
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Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız.
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